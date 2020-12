Axel Collet

directeur

01/11/2020

Parcours professionnel :

Axel Collet est le nouveau directeur de Cupra France, la marque sportive espagnole, après avoir supervisé depuis deux ans les nouveaux formats de distribution et de vente de services de mobilité pour Seat. Si l'on excepte un passage éclair chez General Motors, entre 2010 et 2011 au poste de coordinateur marketing de la filiale française, Axel Collet sert les intérêts du groupe Volkswagen depuis 2008, lorsqu'il était chargé de la veille concurrentielle. Attaché à la marque Seat depuis 2011, il a été responsable produit, responsable des ventes en région et donc responsable des nouveaux formats. Titulaire d'un master 2 de la Skema Business School, il reporte à Robert Breschkow qui, début novembre, a été nommé à la direction de Seat Cupra France.