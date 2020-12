Nikolai Setzer

président du conseil d'administration

01/12/2020

Parcours professionnel :

Contraint de céder son poste pour raisons de santé, Elmar Degenhart a été remplacé à la tête du groupe Continental par Nikolai Setzer (49 ans). Entré dans la multinationale allemande en 1997 après des études en gestion et en ingénierie menées en Allemagne et en France, il a exercé différentes fonctions dans le développement et les ventes, avant de prendre en mars 2009 la direction de l’activité pneumatiques VP, à Hanovre. Il a rejoint le conseil d’administration de Continental AG l'été suivant. En août 2011, il a pris la direction du secteur d’activité pneumatiques, qui a vu le regroupement des activités pneumatiques pour véhicules particuliers et véhicules commerciaux. En mai 2015, il poursuit sa progression au sein du groupe en étant nommé à la direction du secteur achats corporate. Quatre ans plus tard, Nikolai Setzer rejoint le secteur d’activité automotive de Continental, pour y exercer le poste nouvellement créé de porte-parole de l’automotive board et, à ce titre, y promouvoir une stratégie commerciale unifiée. Il poursuivra d’ailleurs l’exercice de ses fonctions de porte-parole. Nikolai Setzer était le grand favori des médias allemands. Il a pris ses fonctions le 1er décembre 2020 et son mandat s'étendra jusqu'en mars 2024.