Stephan Winkelmann

président

01/01/2021

Parcours professionnel :

Avec le départ de Stefano Domenicali, l'actuel PDG de Lamborghini qui va devenir le 1er janvier 2021 directeur général de la Formule 1, la marque italienne, filiale d'Audi, devait se trouver un nouveau président. Le choix s'est porté sur Stephan Winkelmann, le président de Bugatti, mais qui avait déjà dirigé Lamborghini de 2005 à 2016. Il est le maître d'œuvre du succès de la marque de Sant'Agata Bolognese et c'est même sous sa direction que l'Urus a été validé. Le plus italien des allemands, Stephan Winkelmann, est né à Berlin en 1964 mais il a grandi à Rome. Après son baccalauréat à l'école allemande de Rome, il a étudié les sciences politiques dans la ville éternelle et à Munich. Avant de prendre la direction de Lamborghini en 2005, il a exercé diverses fonctions chez Fiat et a été, entre autres, président du directoire de Fiat Auto Autriche, Suisse et Allemagne. En mars 2016, Stephan Winkelmann quitte Lamborghini pour Quattro GmbH (aujourd'hui Audi Sport GmbH) où il devient directeur général durant deux années. Depuis le 1er janvier 2018, il est président de Bugatti.