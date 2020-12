Bertrand Gousset

directeur Global Operations

20/11/2020

Parcours professionnel :

Bertrand Gousset a été nommé directeur du nouveau département Global Operations a indiqué Arval France, le 20 novembre 2020. Il a ainsi succédé à Eric Fulcheri et se place sous le commandement du directeur général, Ferréol Mayoly. La direction Global Operations d’Arval France remplace celle Service Delivery, jusqu’ici pilotée justement par Eric Fulcheri. Elle regroupera prochainement l’ensemble des activités opérationnelles d’Arval en France et s’organisera en fonction de la typologie des interlocuteurs, selon qu’elle s’adresse aux clients, aux fournisseurs ou aux conducteurs. Elle constitue l'un des éléments stratégiques du plan quinquennal, Arval Beyond. Bertrand Gousset est riche de 30 ans d'expérience. Entre 2001 et 2012, il a successivement occupé les postes de directeur financier, directeur international au sein de BNP Paribas Leasing Solutions, où il était membre du comité exécutif de 2005 à 2012. Après un passage par la Banque de détail en France (BDDF), qu'il quittera en tant que responsable conformité, il rejoint Arval en 2018. Au sein de l'entreprise, il lui a été confié le rôle de directeur adjoint des activités retail.