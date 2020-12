Sébastien Guigues

directeur de la région ibérique

01/01/2021

Parcours professionnel :

Quelques jours après avoir annoncé son départ de la direction de Seat France, Sébastien Guigues a officialisé son arrivée au sein du groupe Renault. A compter du 1er janvier 2021, il deviendra directeur de la région ibérique avec la responsabilité des filiales espagnole et portugaise. Il remplacera à ce poste Jean-Pierre Mesic, qui se voit confier la partie business véhicules d’occasion, toujours pour Renault en Espagne. Dans les rangs du losange, Sébastien Guigues retrouvera Luca de Meo, autre grande figure de Seat ayant emprunté le même chemin que lui, mais aussi le designer Alejandro Mesonero-Romanos ainsi que Christian Stein, devenu, mi-novembre dernier, directeur de la communication des marques du groupe Renault. Sébastien Guigues connaît particulièrement bien la zone ibérique, ayant notamment été directeur du marketing pour Seat en Espagne entre 2011 et 2015, avant d'assurer la direction de la marque, toujours en Espagne, entre 2015 et 2017.