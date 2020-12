Jacques-Edouard Daubresse

directeur

01/01/2021

Parcours professionnel :

Jacques-Edouard Daubresse se voit confier la direction de DS Automobiles France suite à la promotion de Sébastien Vandelle à la direction du commerce Europe de la marque. Entré chez PSA en 2004, il y a depuis réalisé toute sa carrière. Il a notamment été directeur financier de Citroën au sein des filiales hongroise, néerlandaise et polonaise avant d'être promu en 2013 directeur des opérations de cette dernière. A partir de 2015, il contribue activement à la création des plateformes de pièces de rechange Distrigo, un travail qui lui permet deux ans plus tard d'accéder à la direction pièces et services France de PSA. Son successeur à ce poste se nomme Aymeric Le Her, transfuge du groupe Bridgestone.