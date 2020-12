Aymeric Le Her

directeur pièces et services France

01/01/2021

Parcours professionnel :

Aymeric Le Her intègre le groupe PSA pour prendre en mains la direction pièces et services France jusqu'ici dirigée par Jacques-Edouard Daubresse, qui a été promu à la tête de DS Automobiles France. Diplômé de l'Estaca en ingénierie automobile et détenteur d'un Executive MGA de HEC, Aymeric Le Her évolue dans le secteur automobile depuis deux décennies. Après avoir travaillé pendant dix ans au sein du groupe Renault, assumant des fonctions au développement de projet et de commerce, il a rejoint l'enseigne Speedy en 2010. Directeur produits et services à son arrivée puis directeur des achats et du commerce, il a intégré en 2016 la maison-mère du réseau, Bridgestone, en prenant la direction de la stratégie commerciale et des achats pour la région EMEA. Depuis un an, il était directeur des solutions de mobilité toujours sur le périmètre EMEA.