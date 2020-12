Steve Amsellem

directeur des ventes

01/12/2020

Parcours professionnel :

La division automobiles de Honda France tient son nouveau directeur des ventes. Il s’agit de Steve Amsellem, 38 ans, un pur produit de la marque japonaise. Il a rejoint l’entreprise en 2008 avec un diplôme de l’ISCAM Le Mans en poche. Il a successivement occupé les fonctions de coordinateur des ventes (2008 à 2010), de chef de région (2010 à 2015) et de directeur marketing (2015 à 2019) avant de rejoindre le département presse avec la responsabilité de la marque sur les réseaux sociaux. Dans ses nouvelles fonctions, qu’il occupe à compter du 1er décembre 2020, Steve Amsellem est à la tête d’une équipe de 6 personnes. Il aura pour mission d’encadrer et diriger le réseau commercial composé de 80 concessionnaires et est placé sous la direction de Pierre Guignot, le directeur de la division automobiles de Honda France.