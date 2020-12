Jim Crosbie

directeur

01/12/2020

Parcours professionnel :

Jim Crosbie prend la tête de Toyota Motor Manufacturing France. Il succède à la direction de l'usine d'Onnaing à Marvin Cooke, nommé à ce poste en septembre dernier en remplacement de Luciano Biondo et qui a été promu au poste de vice-président exécutif en charge de la production au sein de Toyota Motor Europe. Entré chez Toyota en 2001 comme responsable de l'assemblage au Royaume-Uni, Jim Crosbie a pris dix ans plus tard la direction de l'usine de Burnaston après avoir occupé plusieurs fonctions en production et dans les ressources humaines. Entre 2012 et 2014, il a assuré la vice-présidence de la production de Toyota Peugeot Citroën Automobile en République tchèque. Après avoir dirigé l'usine galloise de Deeside, spécialisée dans la fabrication de moteurs, il occupait depuis début 2020 la direction marketing de Toyota Motor UK.