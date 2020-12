Florian Aragon

directeur de la performance commerciale ventes et après-vente

01/01/2021

Parcours professionnel :

Directeur de la performance commerciale de Toyota France entre mai 2017 et juin 2020, Florian Aragon a été promu, le 1er janvier 2021, directeur de la performance commerciale ventes et après-vente Europe. Florian Aragon a débuté sa carrière professionnelle chez Toyota France en 2004, fort des diplômes de l'Estaca et de HEC Paris, avant de suivre un parcours varié allant d'assistant produit à chef de région en passant par des postes de chef de service à l'administration des ventes et au développement réseau. Il avait rejoint le siège européen de Bruxelles (Belgique) en juillet dernier en qualité de General manager sales and value chain performance.