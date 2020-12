Jean-Philippe Salar

directeur du design

01/01/2021

Parcours professionnel :

Basé à Bucarest (Roumanie) depuis 5 ans, avec la responsabilité du design des modèles Dacia mais aussi de certains produits destinés au marché russe comme l'Arkana, Jean-Philippe Salar deviendra, à partir du 1er janvier 2021, vice-président d'AvtoVaz et directeur du design de Lada. Avant cela, Jean-Philippe Salar, né en 1973 et entré chez Renault en 1996, a été en poste de 2008 à 2013 en Inde, à la tête du studio Renault de Bombay. Ensuite, de 2013 à 2015, il a dirigé l'équipe du design de RSM en Corée du Sud. Il remplacera chez Lada le Britannique Steve Mattin, qui a occupé ce poste pendant neuf ans et décidé de le quitter pour "raisons personnelles", gardant un lien avec le groupe en tant que conseiller du directeur général d'Avtovaz, Yves Caracatzanis.