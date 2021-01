Louis-Marie Chevalier

Directeur général

01/01/2021

Parcours professionnel :

PSA Retail peut compter sur un nouveau capitaine : le 1er janvier 2021, Louis-Marie Chevalier a été nommé directeur de la succursale française. Il succède ainsi à Eric Basset, qui occupait ce poste depuis avril 2019, et reporte à Anne Abboud, senior vice-présidente de PSA Retail. Diplômé de l’ESCP et de l’IEP d’Aix-en-Provence, Louis-Marie Chevalier dispose d’une expérience dans le domaine du commerce automobile acquise au sein du groupe PSA. Il était jusqu’alors directeur de PSA Retail Business Paris, structure des ventes BtoB de PSA Retail France. Au préalable, il a occupé plusieurs postes dans les domaines du commerce au sein du groupe français. Il a été successivement responsable marketing en direction régionale, puis zone manager et enfin directeur de succursale Citroën à Saint-Etienne (42). En complément de cette connaissance du commerce France, il peut s’appuyer sur des expériences internationales en qualité de responsable de région pour des pays d’Europe Centrale puis d’Europe du Nord.