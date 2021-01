Marc Hedrich

Président

01/01/2021

Parcours professionnel :

Kia France tient son président ! La filiale française n’a pas été chercher bien loin puisque c’est Marc Hedrich, directeur général de la marque en France depuis 2015, qui a été promu à ce poste le 1er janvier 2021. Une nomination qui fera date, puisque c’est la première fois dans l’histoire du constructeur dans l'Hexagone, qu’un cadre exécutif non issu du siège coréen accède à la présidence de la filiale. Il faut dire que les résultats affichés par la marque depuis l’accession de Marc Hedrich au poste de directeur général joue en sa faveur. Depuis 2015, Kia enregistre des records de ventes en France, portée par une gamme renouvelée, dotée de motorisations alternatives. Le constructeur compte ainsi sur Marc Hedrich pour poursuivre le développement commercial de la marque et améliorer les résultats opérationnels du réseau de concessionnaires, malgré un contexte économique complexe. Ceci, tout en s’inscrivant dans le cadre de la stratégie offensive "Plan S". Cette stratégie, à moyen et long termes, qui vise à faire de Kia un des leaders sur le marché automobile, notamment en termes d’électrification, de services de mobilité, de connectivité et d’autonomie, a été présentée début 2020 par les sièges coréen et européen de la marque.