Xavier De Belenet

directeur financier et IT

01/02/2021

Parcours professionnel :

Xavier de Belenet (49 ans) est nommé directeur financier et IT de Mazda France. Placé sous la responsabilité du président, Laurent Thézée, il intègre le comité de direction de la marque. Ce diplômé de l'EDHEC Lille a débuté sa carrière dans un cabinet d'audit avant d'évoluer, pendant deux décennies, au sein du groupe PSA en tant que directeur administratif et financier pour diverses entités (Peugeot, Citroën, Opel-Vauxhall ainsi que l'entité Motorsport). Il a également assumé plusieurs missions à l'international (Suède, Pologne, Turquie).