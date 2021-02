Nicolas Germann

directeur réseau et expérience client

01/02/2021

Parcours professionnel :

Nicolas Germann (48 ans) est le nouveau directeur réseau et expérience client de Mazda France. Placé sous la responsabilité du président, Laurent Thézée, il intègre le comité de direction de la marque. Ce diplômé de l'ESC Dijon évolue depuis 25 ans dans le secteur automobile. Il a connu des expériences chez Fiat, Porsche, Infiniti et, plus récemment, Nissan à différents postes occupés en France et au niveau continental.