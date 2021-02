Laurent Rossi

directeur général

11/01/2021

Parcours professionnel :

Laurent Rossi (45 ans) est nommé directeur général d’Alpine. Ce diplômé de l’ENSEEIHT et de l’IFP School / ENSPM évoluait depuis 2018 en qualité de directeur de la stratégie et business développement du groupe. Il fut avant cela en charge du développement des relations commerciales avec les grands comptes de l’industrie automobile chez Google. Dans ses nouvelles fonctions, Laurent Rossi est rattaché à Luca De Meo, le directeur général du constructeur. Il chapeaute à ce titre les activités Alpine Cars, Sport, F1 et compétition. Rappelons que l’écurie de Formule 1 du groupe français sera baptisée Alpine F1 Team à compter de cette saison 2021. Sa nomination coïncide avec le départ du groupe de Cyril Abiteboul, qui dirigeait à la fois la marque Alpine ainsi que l’écurie de F1.