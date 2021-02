Christian Schüler

PDG

01/02/2021

Parcours professionnel :

Athlon a un nouveau PDG. Le loueur longue durée néerlandais, filiale de Daimler Mobility depuis 2016, est désormais dirigé par Christian Schüler, qui évoluait avant cela en tant que PDG de Banco Mercedes-Benz do Brasil. Ce pur produit de la maison Daimler, qu’il a rejoint en 1996, prend les commandes de l’un des principaux loueurs européens avec une flotte de 400 000 véhicules, dont plus de 40 000 en France, et une présence dans une vingtaine de pays. Il succède dans ses nouvelles fonctions à Gero Götzenberger qui intègre Daimler Mobility, à Stuttgart, en tant que directeur de la stratégie et de la transformation.