Pietro Gorlier

directeur pièces et services

01/02/2021

Parcours professionnel :

Pietro Gorlier prend la tête de l’activité pièces et services du groupe Stellantis (PSA-FCA). Ce dernier remplissait jusqu’ici les fonctions de directeur d’exploitation pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) de FCA et de responsable mondial des pièces et du service après-vente (Mopar). Avant de rejoindre le constructeur italien, Pietro Gorlier a œuvré pour l’équipementier Magneti Marelli en tant que CEO (2015 à 2018) et le constructeur CNH Industrial où il était responsable du développement du réseau et du service client (2006 à 2009). Le dirigeant italien est également passé par le groupe Iveco où il a occupé diverses fonctions.