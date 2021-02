Marcel De Rycker

directeur du développement international

01/02/2021

Parcours professionnel :

Marcel De Rycker est le nouveau directeur du développement international de ProovStation, le fournisseur de portique d'inspection automatisée des véhicules. Il reporte directement à Cédric Bernard, président de la société. Titulaire d’un MBA de l’Université d’Hartford (Etats-Unis), Marcel De Rycker a occupé des postes stratégiques pendant plus de 20 ans. Avant de rejoindre ProovStation, il assurait la fonction de directeur général de la société International Warrantly Solutions (IWS), une coentreprise fondée par le groupe allemand CarGarantie AG et le britannique Car Care Plan. Durant son parcours, commencé en 1994 chez BMW AG, puis passé par Volkswagen, Opel, Daimler et General Motors, alternativement en France, en Allemagne et en Autriche, Marcel De Rycker a évolué dans le groupe PSA. Il est entré chez le français, en 2009, en qualité de responsable BtoB de Peugeot avant de prendre la responsabilité des véhicules utilitaires pour l'ensemble de l'entreprise. La suite s'écrit toujours sous les couleurs de PSA : Marcel De Rycker occupe des postes au sein de la direction du groupe, toujours en France, enchaîne avec des rôles de directeur du système d’excellence et des projets au sein de la direction des marques. Il quittera la maison en octobre 2014 après avoir passé deux années en tant que directeur de la filiale Peugeot en Allemagne.