Christophe Muyllaert

partner

01/02/2021

Parcours professionnel :

Depuis le début de l’année 2021, Christophe Muyllaert, spécialiste du recrutement et en management dans le secteur de l’automobile, a rejoint le cabinet Agora Search en tant que Partner. Titulaire d’un MBA en Supply Chain Management et Transport Maritime, diplômé de l’EM Normandie et de Paris School of Business, Christophe Muyllaert a développé son expertise de l’executive search et du talent management en France et à l’international depuis près de 15 ans. Depuis 2004, il est spécialisé dans le secteur automobile et transport et conseille ses acteurs par rapport aux enjeux de recrutement et de performance des talents. Après avoir débuté sa carrière au sein de Total, où il occupe des fonctions commerciales en France et à l’international, il rejoint ensuite PSA avec des missions de management projets et réseau. En 2009, il part au Brésil pour prendre la direction de la filiale d’un cabinet de ressources humaines pour lequel il est chargé de développer la practice automobile, dont les activités de conseil, sur l’ensemble de l’Amérique latine. Il prendra notamment la responsabilité du projet de recrutement des équipes dirigeantes de la FIFA pour l’organisation de la Coupe du Monde 2014. Christophe Muyllaert rejoint ensuite le cabinet de chasseur de tête, Grant Alexander, en charge de l’automobile.