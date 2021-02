Thomas Dubruel

directeur commercial

01/02/2021

Parcours professionnel :

Thomas Dubruel a été nommé directeur commercial de Dacia France. Il sera rattaché à Xavier Martinet, directeur marketing, ventes et opérations des marques Dacia et Lada. Diplômé de Dauphine, Thomas Dubruel intègre le Groupe Renault en tant que prévisionniste, et rejoint rapidement le réseau comme chef de ventes à Nantes. En 1996, il devient directeur marketing pour Renault et Volvo en Slovénie. Il revient dans le réseau commercial français en 1999 en tant que directeur de l’établissement RRG Le Mans. Il prend la tête de la direction régionale de Nancy en 2002, puis devient directeur marketing de l’Italie en 2004, et directeur commercial et marketing de la région Euromed en 2008. Il est promu, en 2011, directeur commercial de la Roumanie, où il est en charge des ventes et du marketing de Renault, Nissan et Dacia, avant de rejoindre la Turquie en 2014, en tant que directeur des opérations commerciales de Renault Turquie. En 2018, Thomas Dubruel est nommé directeur commercial de Renault Inde.