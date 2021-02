Damien Pellissier

directeur des achats internationaux

01/02/2021

Parcours professionnel :

Damien Pellissier, 58 ans, est le nouveau directeur des achats d’Arval à l’échelle internationale depuis le 1er février 2021. Ce dernier a occupé de nombreux postes pour le compte de la filiale de BNP Paribas depuis ses débuts en 1991. Avant d'être nommé directeur du développement international en 1999, il a d'abord été chargé du lancement de l'agence de Lyon en 1991. Il a ensuite été nommé directeur du réseau commercial France en 2001, puis directeur de territoire Europe centrale en 2004, avant d'être promu directeur de SME Solutions international en 2012. Plus récemment, il occupait le poste de directeur général régional pour le Benelux et l'Europe du Sud, et supervisait six entités (Belgique, Grèce, Luxembourg, Pays-Bas, Maroc et Portugal). A présent basé au siège de l’entreprise à Rueil-Malmaison (92), il succède dans ses nouvelles fonctions à Andonis Papagiannakopoulos, récemment nommé au poste de directeur général d'Arval en Grèce.