Benjamin Maigre

responsable de la communication

23/02/2021

Parcours professionnel :

Benjamin Maigre prend les commandes de la communication de DS Automobiles et reporte à Bastien Schupp, sénior vice-président marketing et communication de la marque. Il remplace à ce poste Xiaoyan Hua-Schwab qui assumera prochainement de nouvelles fonctions au sein de Stellantis, le nouveau géant de l'automobile né de la fusion des groupes PSA et FCA. Diplômé de NEOMA Business School, Benjamin Maigre a débuté sa carrière en 2006 chez Unilever avant de rejoindre le monde de l'automobile un an plus tard en intégrant les rangs de Mercedes-Benz Franc. Son aventure avec le groupe PSA débute en 2011, à la direction du produit, et se poursuit, à compter de 2015, avec DS Automobiles ce qui lui permet de travailler sur les DS 3 et DS 7 Crossback.