Matt Harrison

PDG

01/03/2021

Parcours professionnel :

Le Britannique Matt Harrison vient d'être nommé président directeur général de Toyota Motor Europe (TME) et directeur général de la région Europe de Toyota Motor Corporation (TMC). Il remplace le sud-africain Johan van Zyl qui partira à la retraite le 1er avril prochain. Matt Harrison a intégré Toyota en rejoignant la filiale anglaise en 2000 pour, au fil des années, occuper des postes de direction en Europe dont celui de patron de Lexus en 2008. En 2013, il a été nommé directeur de Toyota Grande-Bretagne, vice-président du commerce et du marketing en 2015 et vice-président exécutif de TME en 2019.