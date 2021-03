Stephen Norman

senior vice-président ventes, après-vente et marketing

01/02/2021

Parcours professionnel :

Spécialiste des postes liés au commerce et au marketing, Stephen Norman poursuit dans cette veine en occupant, depuis le 1er février 2021, le poste de senior vice-président ventes, après-vente et marketing d'Opel-Vauxhall. Il remplace Xavier Duchemin nommé directeur de la région Eurasie de Stellantis. Depuis février 2018, Stephen Norman était à la tête de la marque Vauxhall au Royaume-Uni, un poste repris par Paul Willcox. Diplômé en économie de l'Université de Leicester, Stephen Norman a débuté chez Rover, avant de rejoindre la filiale française en 1983 jusqu'à en devenir le directeur marketing en 1987. Il rejoindra ensuite le groupe Volkswagen France, en 1995, pour prendre la direction du marketing, puis des ventes et du marketing. Le 1er janvier 2000, il devient directeur général du groupe Volkswagen France avant d'occuper le poste de président du directoire un an plus tard. La suite de sa carrière passera par le groupe Fiat France où il dirigera notamment la marque Lancia avant de partir à Turin, au marketing. Puis s'ouvrira en 2007 le chapitre Renault. A partir de 2014, avec le jeu des chaises musicales entre Renault et le PSA de Carlos Tavares, Stephen Norman devient directeur marketing du groupe PSA. Il est ensuite promu, en 2016, senior vice-président en charge des ventes et du marketing du groupe français avant de rejoindre Vauxhall et le Royaume-Uni en 2018.