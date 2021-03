Anne Abboud

directrice de la distribution

01/03/2021

Parcours professionnel :

Le 1er mars 2021, Anne Abboud a pris la direction de la distribution en propre du groupe Stellantis qui comprend les entités de PSA Retail et de Motor Village (FCA). Depuis mars 2018, elle était directrice de PSA Retail et a notamment été en charge du développement des sites en Europe distribuant les quatre marques du groupe PSA (Peugeot, Citroeën, DS et Opel). Avant cette expérience, Anne Abboud était en charge des ventes de la marque Peugeot en Europe, poste qu'elle a intégré dès son arrivée dans le groupe français en janvier 2016. Anne Abboud a démarré sa carrière professionnelle dans l'automobile chez Renault où elle a occupé différentes fonctions, la dernière en 2015 étant la direction de l'usine de Batilly.