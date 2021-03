Amaury de Bourmont

directeur du marché allemand

01/03/2021

Parcours professionnel :

Amaury de Bourmont, qui chapeautait depuis l'été dernier le commerce sur ce même marché, est le nouveau directeur de Stellantis Allemagne. Âgé de 55 ans, ce diplômé de l'Institut Supérieur de Gestion et de l'INSEAD a rejoint le groupe PSA au milieu des années 90. L'Allemagne est un pays qu'il connait pour y avoir passé dix ans, à la tête de Peugeot, entre 1999 et 2009 avant de prendre en mains les ventes européennes de la marque au lion. En 2015, il revient dans l'Hexagone et se voit confier la direction du commerce France des marques Citroën et DS, poste qu'il occupe pendant cinq ans. Il reporte à Maxime Picat, directeur de Stellantis Europe.