Véronique Sarlat-Depotte

Secrétaire générale de l'Alliance

01/04/2021

Parcours professionnel :

À compter du 1er avril 2021, Véronique Sarlat-Depotte, est nommée secrétaire générale de l’Alliance. Elle reste membre du Board of Management (BoM) du Groupe Renault.

Véronique Sarlat-Depotte est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de l’EPF (École Polytechnique Féminine). Elle entre chez Renault en 1989 au sein de la direction des achats. Elle a occupé différents postes chez Renault et Nissan, en France et au Japon, au sein de la direction des achats, de RNPO et au sein du cabinet du Président de Renault.

Elle est nommée adjoint au directeur de la stratégie achats chez Nissan Motor Limited au Japon en 2005, avant d’être promue directeur de cette même division au siège japonais en 2007.

Elle devient ensuite directeur des achats pièces de carrosserie véhicules au sein de Renault-Nissan Purchasing Organization (RNPO) en 2009. Elle est promue en 2010 vice-président, RNPO Body & Electrical puis en 2014 au moment de l’expansion de la convergence Alliance aux autres fonctions, Alliance Global Director, RNPO Body & Electrical

En janvier 2015, Véronique Sarlat-Depotte devient directeur adjoint des achats Renault-Nissan et directeur général adjoint de RNPO, devenant en même temps membre du comité de direction de Renault.

En novembre 2016, Véronique Sarlat-Depotte devient directeur des achats de l’Alliance et président-directeur général de Renault-Nissan Purchasing Organization.

Depuis avril 2018, le périmètre de RNPO est élargi et intègre l’activité achats de Mitsubishi Motors. Cette structure est rebaptisée Alliance Purchasing Organization et Véronique Sarlat-Depotte en prend la tête en tant que directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO).

Depuis le 1er mars 2019, Véronique Sarlat-Depotte est membre du comité exécutif du Groupe Renault, renommé Board of Management le 1er janvier 2021.