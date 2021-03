Gianluca De Ficchy

Directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO)

01/04/2021

Parcours professionnel :

À compter du 1er avril 2021, Gianluca De Ficchy est nommé directeur des achats de l'Alliance et directeur général de l’Alliance Purchasing Organization (APO). Il rejoint le Board of Management (BoM) du Groupe Renault.

Gianluca De Ficchy est diplômé en Économie de l'université LUISS de Rome. Il a commencé sa carrière chez Ernst & Young en 1994 et a ensuite rejoint le Groupe Renault en 2001 en tant que directeur financier de RCI Banque en Italie.

En 2004, il est nommé directeur Planification & Contrôle de Gestion de RCI Banque.

En 2007, il rejoint FGA Capital, une joint-venture entre le Crédit Agricole et Fiat S.p.A., dont il devient président-directeur général en 2013.

En octobre 2014, Gianluca De Ficchy est nommé directeur général de RCI Bank and Services.

En avril 2016, il devient président du Conseil d’administration de DIAC S.A., tout en conservant ses fonctions de directeur général de RCI Bank and Services.

Il est nommé en 2017 membre du Comité de direction du Groupe Renault (CDR).

Le 1er avril 2018, Gianluca De Ficchy rejoint Nissan Europe en tant que Senior Vice President et Chairman of the Management Committee.

Le 1er octobre 2020, Gianluca De Ficchy devient Chairman de Nissan pour la région AMIEO, qui couvre les activités des marques du Groupe en Afrique, au Moyen-Orient, en Inde, en Europe (dont la Russie) et en Océanie.