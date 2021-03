Adrien Eymard

directeur général

01/03/2021

Parcours professionnel :

Adrien Eymard est promu au poste de directeur général de Continental Automotive Trading France, au sein de la business unit Commercial Vehicles and Services (CVS), depuis le 1er mars 2021. Il succède à Frédéric Moulin, qui a pris les fonctions de directeur du développement de l’organisation et de la stratégie au sein de BestDrive France. Adrien Eymard prend ainsi les commandes d’une entité offrant une large gamme de solutions électroniques sous les marques Continental, VDO, ATE et Galfer destinées aux véhicules industriels, commerciaux et spéciaux (composants pour les systèmes d’assistance à la conduite et la conduite automatisée, instruments, écrans et unités de contrôle électronique). Le portefeuille comprend également une vaste gamme de services basés sur les données du tachygraphe ainsi que de la gestion de flotte. Adrien Eymard aura pour mission de déployer la stratégie en France de cette unité autour d’axes stratégiques tels que la mobilité intelligente, la gestion de flotte, la sécurité sur le marché des véhicules spéciaux ou encore la rechange indépendante. Diplômé de l’Ecole de Management de Lyon (EM Lyon), Adrien Eymard a intégré le groupe allemand en 2014 en qualité de responsable marketing pour l’activité pneumatiques et responsable de l’ensemble de la communication de Continental en France. Avant de rallier l’équipementier, il a occupé divers postes dans le domaine du marketing en France et à l’étranger chez Rhodia, Henkel ou encore le groupe V33.