Vincent Despres

directeUr des ventes de la marque Dacia

01/04/2021

Parcours professionnel :

Diplômé de l'ESCP Business School, Vincent Despres a débuté sa carrière au sein du constructeur comme chargé d'études marketing et produit à la direction des opérations internationales. En 2004, il intègre la direction commerciale France en tant que manager Grands Comptes. Il devient ensuite secrétaire exécutif de Jacques Chauvet puis de Bernard Cambier, directeurs commerciaux France.

Par la suite, Vincent Despres prend successivement les postes de directeur grands comptes et directeur des ventes flottes. En 2017, il est nommé directeur des territoires Afrique et départements d’Outre-Mer où il est en charge de 53 pays allant de l’Afrique subsaharienne, à l’Océan Indien, la Nouvelle-Zélande et les départements et territoires français d’Outre-Mer.

Vincent Despres prendra la direction des ventes Dacia au sein de la direction commerciale France de Dacia, sous la responsabilité de Thomas Dubruel.