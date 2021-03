Ludovic Billiet

General manager des véhicules des segments A,B et D à la direction du produit et du marketing

01/04/2021

Parcours professionnel :

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce et de Management de Tours (ESCEM), Ludovic Billiet a travaillé pendant 9 ans chez Peugeot dans des fonctions produit, pricing et comme chef de marchés. Il rejoint Toyota France en 2008 où il occupe successivement les fonctions de chef de marque et chef du département produit et prix à la direction marketing, puis de responsable régional ventes à la direction des ventes.

Depuis 2015, il occupaot la fonction de directeur marketing de Toyota France.

Ludovic Billiet rejoint Toyota Motor Europe pour devenir general manager des véhicules des segments A, B et D (Aygo, Yaris, Yaris Cross, Mirai, D-SUV électrique), à la direction du produit et du marketing, dès le 1er avril 2021.