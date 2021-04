Helen Perry

Directrice marketing

01/04/2021

Parcours professionnel :

Depuis le 1er avril 2021, Helen Perry occupe le poste de directrice marketing de Nissan West Europe, en lieu et place de Coralie Musy, récemment promue au poste de vice-présidente en charge de la marque et de l'expérience client pour la région Afrique, Moyen Orient, Inde, Europe et Océanie (AMIEO). A ce titre, Helen Perry sera directement rattachée à Koen Maes, le président de la filiale Nissan West Europe.

En provenance de Nissan Europe, Helen Perry assurait depuis 2019 la fonction de directrice de la division en charge des VP électriques et des infrastructures. Elle connaît le groupe depuis son entrée dans les rangs britanniques de Nissan en 1999. Elle s'occupe à cette période de la relation client (CRM) et du marketing numérique.

Helen Perry rejoint Nissan Europe en 2005, où elle continue à travailler sur le CRM et le marketing de la marque. Elle se rapproche ensuite du produit en 2008, en intégrant l'équipe du marketing gamme VP. Elle est nommée chef de produit Micra en 2010 et chef de produit Qashqai en 2014, avant d'être promue responsable des équipes marketing pour les petites voitures en Europe, en 2015.