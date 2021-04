Domenico Gatti

directeur de la région Europe du Sud-Ouest

01/05/2021

Parcours professionnel :

Apollo Vredestein annonce l'arrivée de son nouveau directeur Europe du Sud-Ouest, Domenico Gatti. Avant de rejoindre le manufacturier, ce dernier a occupé plusieurs postes de direction au sein de FinTyre Group, notamment celui de directeur des opérations de la division vente au détail de pneus. Il avait précédemment, travaillé chez Prometeon au Brésil en tant que directeur commercial et également dirigé les opérations commerciales sur plusieurs marchés clés en croissance en Amérique du Sud et en Europe pendant 18 ans chez Pirelli.

La nomination de Domenico Gatti s'accompagne d'une réorganisation du service client d'Apollo Vredestein dans la région Europe du Sud-Ouest avec l'ouverture d'un département dédié à Barcelone, en Espagne. Ce bureau prendra en charge la responsabilité des services client existants en France et en Italie.

Cette restructuration prendra effet à compter du 1er mai 2021 et permettra d'optimiser le service offert aux clients d'Apollo Vredestein en Espagne, au Portugal, en Italie et en France. Parmi les changements opérés dans la région, Apollo Vredestein crée également un nouveau poste : celui de responsable du service clientèle. Ces fonctions sont occupées, depuis le 1er avril, par Ludovic Billot, ancien responsable pour l'Espagne et le Portugal.

Apollo Vredestein accueille également Simone Casetta au sein de la nouvelle équipe en tant que responsable des ventes pour l'Espagne et le Portugal.