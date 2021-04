Henri Paccalin

président de la branche véhicules industriels, bus et cars

09/04/2021

Parcours professionnel :

Réuni le 9 avril 2021, le conseil d’administration de la Csiam a élu à l’unanimité Henri Paccalin, président de Mercedes-Benz Trucks France, aux fonctions de président de la branche véhicules industriels, bus et cars. Il a ainsi pris le relais de Philippe Canetti, ex-président de DAF Trucks France, qui a rejoint le groupe RCM. A la tête de la filiale française du constructeur allemand depuis février 2020, Henri Paccalin, 49 ans, a fait toute sa carrière dans le groupe Daimler. Celle-ci a débuté en 1997 chez Mercedes-Benz France en tant qu’assistant du président, Günther Fleig. Lorsque celui-ci est nommé au conseil de gestion du groupe, Henri Paccalin le suit à Stuttgart. Après divers postes, il prend en 2004 celui de market manager Vans pour la France et le Benelux. En 2008, il est nommé senior manager chez Evobus, la filiale bus et cars du groupe, où il est chargé du marché européen. Deux ans plus tard, il prend en charge les négociations contractuelles avec le gouvernement algérien en vue de l’implantation d’une usine de production sur place. Il est ensuite nommé chef de projet général pour l’Algérie et président de Tasiap, joint-venture entre le groupe Daimler et Aabar. En 2016, il y ajoute le poste de chef de projet Powertrain Iran.