Roberto Di Stefano

directeur général

01/04/2021

Parcours professionnel :

Roberto Di Stefano est nommé directeur général de la nouvelle coentreprise créée par Stellantis et Engie EPS, qui répond au nom de Free2Move eSolutions. Les deux entités avaient scellé leur alliance le 26 janvier 2021 dans le but de donner naissance à un "futur leader mondial de produits et services dédiés à la mobilité électrique", ciblant aussi les particuliers que les entreprises. Les opérations débuteront dans le courant du second trimestre 2021, toutes les autorisations antitrust ayant déjà été obtenues. Roberto Di Stefano, ex-responsable du développement réseau chez FCA pour la région EMEA et ancien haut responsable de l’équipementier Magnetti Marelli, dirigera donc cette nouvelle structure aux côtés de Carlalberto Guglielminotti (Engie EPS), nommé pour sa part président. Les autres membres du conseil d’administration seront, côté Stellantis, Brigitte Courtehoux et Davide Mele, accompagnés de Luigi Michi (Enel) et Giovanni Ravina (Engie EPS). Free2Move eSolutions proposera des infrastructures de recharge (installation, entretien et exploitation), des abonnements mensuels de recharge dans des bornes publiques ou résidentielles, la gestion du cycle de vie des batteries, ainsi que des services énergétiques innovants, comme l’intégration de la technologie « Vehicle-to-Grid » (V2G) et des solutions de gestion de l’énergie permettant de réduire le coût total de possession d’un véhicule.