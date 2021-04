Christophe Pinaud

directeur de la stratégie et de la mobilité

01/04/2021

Parcours professionnel :

Le comité de direction de BYmyCAR compte un nouveau membre. Le groupe de distribution engagé dans une transformation de son modèle économique vient de nommer Christophe Pineau au poste de directeur de la stratégie et de la mobilité pour l'ensemble de l'entreprise. Ce qui revient à centraliser les activités propres à la mobilité en un pôle qu'il dirigera. A ce titre, il se voit confier la présidence des VTC Marcel, acquis en fin d'année 2020, et de la structure de transformation digitale du groupe, IT Automotive. Après Carlos Gomes, placé à la direction générale du groupe, BYmyCAR recrute encore un ancien cadre PSA, puisque Christophe Pineau a passé 20 ans chez le constructeur français. Il fait valoir une double expertise, dans le domaine de la stratégie et du développement d’une part, ainsi que dans le domaine de l'ingénierie et de la performance industrielle, d’autre part. Il a notamment dirigé les coopérations et partenariats ainsi que le plan stratégique « Push to Pass » de PSA de 2016 à 2020 une période durant laquelle son nom est associé à plusieurs dossiers dont ceux de l’acquisition d’Opel, de la création de plusieurs coentreprises et de la préparation de la fusion PSA-FCA.