Nicolas Maure

directeur général

01/06/2021

Parcours professionnel :

Le français Nicolas Maure devient l’homme fort du groupe Renault en Russie. En plus de devenir, à compter du 1er mai 2021, directeur général des activités du groupe en Russie et CEI, il est propulsé à la tête du constructeur local Avtovaz, producteur de l'iconique Lada Niva, un poste qu'il a déjà occupé entre 2016-2018. A partir du 1er juin, Nicolas Maure remplacera son compatriote Yves Caracatzanis, qui lui avait succédé en 2018. Nicolas Maure, 60 ans, occupe depuis septembre 2020 le poste de vice-président exécutif en charge du redressement de Renault et, depuis 2018, celui de directeur pour la région Eurasie du groupe Renault. Il est entré chez Renault en 2000 et, après être passé par Dacia en Roumanie, avait rejoint Avtovaz en 2016 pour y mener un vaste plan de redressement. Le nouveau rôle d'Yves Caracatzanis sera annoncé ultérieurement, précise le communiqué. Avtovaz demeure, de loin, le leader du marché de l'automobile russe, qui a souffert de la pandémie.