François Leboine

responsable du design Fiat & Abarth

01/06/2021

Parcours professionnel :

Père de la récente réinterprétation de la Renault 5 et du prototype Morphoz, François Leboine file chez Stellantis. Il rejoint les équipes du design du groupe dirigé par Carlos Tavares à compter du 1er juin 2021. Il sera rattaché à Jean-Pierre Ploué, directeur du design de l’entité née de la fusion entre PSA et FCA. Diplômé du Royal College of Art, cet ancien chef de studio design extérieur de Renault est nommé à la tête du design de Fiat et Abarth.