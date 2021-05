Marc Bruschet

président des concessionnaires VP

01/07/2021

Parcours professionnel :

Après 7 années passées à la tête du métier des concessionnaires VP au sein du CNPA, Christophe Maurel a décidé de raccrocher les gants, un an avant les élections officielles prévues en juin 2022 pour la présidence des 22 secteurs qui composent le syndicat des services de l'automobile. Et c'est à Marc Bruschet que revient le soin de lui succéder, à compter du 1er juillet 2021. Distributeur des marques BMW, Mini, Citroën, Opel, Fiat et Suzuki dans les départements des Alpes Maritimes (06), Bouches-du-Rhône (13), Var (83) et Vaucluse (84), Marc Bruschet a également été président du GNCO (Groupement national des concessionnaires Opel) d'octobre 2016 jusqu'en février 2020, date à laquelle Michel Maggi lui a succédé à cette fonction.