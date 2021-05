Martijn Ten Brink

président

24/06/2021

Parcours professionnel :

La filiale européenne de Mazda s’est trouvée un nouveau dirigeant. Le constructeur nippon a annoncé, vendredi 14 mai, la nomination de Martijn ten Brink au poste de président et CEO de Mazda Motor Europe (MME). Actuellement vice-président ventes et service client, il prendra ses fonctions le 24 juin 2021 et remplacera Yasushiro Aoyama, qui était à la tête de la filiale européenne depuis 2019. Ce dernier réintégrera le siège de l’entreprise à Hiroshima, au Japon, au poste de directeur et SEO chargé de la supervision du marketing mondial, des ventes et du service client.