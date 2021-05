Jon Mayer

responsable du design extérieur

01/05/2021

Parcours professionnel :

M. T. Jon Mayer est le nouveau responsable du design extérieur de Volvo Cars. En poste depuis le 1er mai, cet américain diplômé d’un Bachelor of Fine Arts en design industriel et d’un Bachelor of Science en design des transports succède à Maximilian Missoni qui est désormais responsable du design chez Polestar. Dans la maison depuis 10 ans, Jon Mayer a, selon son employeur, "joué un rôle déterminant dans le développement du design de la marque au cours de la dernière décennie", en étant notamment le principal concepteur des extérieurs des modèles S60, V60 et V60 Cross Country. Il a également été le grand architecte de plusieurs concepts en 2013 (Concept Coupe, Concept XC Coupe et Concept Estate) qui ont préfiguré le style actuel de la marque. Plus récemment, il était responsable design au sein du Volvo Design & Concept Center de Camarillo, en Californie.