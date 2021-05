Jean-Pierre Mesic

01/05/2021

Parcours professionnel :

Une page se tourne à la direction des ventes aux entreprises de Stellantis en France. Hugues de Laage, directeur BtoB France des marques Peugeot, Citroën, DS et Opel depuis octobre 2017, et avant cela directeur de Peugeot Professionnel France de 2015 à 2017, a annoncé son changement de poste en étant promu à la direction régionale de Citroën pour le sud-est de la France. Son remplaçant, Jean-Pierre Mesic (47 ans) est un transfuge du groupe Renault. Ex-directeur des ventes flottes France de la marque au losange, de 2011 à 2014, puis vice-président en charge des ventes flottes et véhicules d’occasion au niveau international de 2014 à 2016, il fut ensuite directeur général de Renault-Nissan pour la zone adriatique, de 2016 à 2019, puis directeur général de Renault Espagne et Portugal jusqu’au mois de janvier, date à laquelle Sébastien Guigues lui a succédé. Jean-Pierre Mesic, en poste depuis le 1er mai 2021, est rattaché à Guillaume Couzy, directeur général de Stellantis France. Il chapeautera à ce titre le BtoB de toutes les marques du groupe issu de la fusion entre PSA et FCA.