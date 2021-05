Luc Julia

directeur scientifique

01/05/2021

Parcours professionnel :

Renault réalise un recrutement XXL avec la nomination au poste de directeur scientifique de Luc Julia. Un nom certes peu évocateur pour le grand public mais cet ingénieur franco-américain n’est autre que l’un des inventeurs de l’assistant vocal intelligent d’Apple, connu sous le nom de Siri. Luc Julia, 55 ans, rejoint ainsi la marque au losange avec l’étiquette de spécialiste mondial de l’intelligence artificielle. Diplômé d’un DEA en mathématiques et en informatique à l’Université Pierre et Marie Curie (Paris) et d’un doctorat en informatique à l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Paris, il a débuté sa carrière en 1994 chez SRI International, où il crée le Computer Human Interaction Center. Il participe ensuite au lancement de Nuance Communications, aujourd'hui leader mondial de la reconnaissance vocale, et co-fonde plusieurs start-up dans la Silicon Valley. En 1997, il dépose avec un ami, les brevets de ce qui deviendra plus tard Siri et présente en 1999 "The Assistant", ancêtre de l’assistant vocal. En 2010, il devient directeur technique chez Hewlett-Packard, puis rejoint Apple en 2011 pour diriger les équipes de développement de Siri. Un passage de courte durée puisqu’il est recruté dès 2012 par Samsung Electronics en tant que senior vice-président et directeur technique. Depuis 2020, il est membre de l’Académie française des technologies et a été décoré en octobre 2020 de la légion d’honneur par le Secrétaire d’Etat chargé du Numérique.