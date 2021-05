Rachid Marzuk

Directeur de la Business Unit VO

31/05/2021

Parcours professionnel :

Rachid Marzuk a été nommé directeur de l'activité véhicules d'occasion du groupe BYmyCAR. A ce titre, il prend également la présidence de la holding Galilée qui regroupe les plateformes de centrales d'achats Elite Autos et Proxauto.

Après un master en management et finance à l'emlyon business school, Rachid Marzuk a travaillé comme consultant pour un éditeur de progiciel de consolidation de comptes en France et dans la péninsule ibérique. En 2000, il intègre la direction financière de PSA en tant que consolideur des filiales Peugeot, et est rapidement promu en tant que directeur administratif et financier de Peugeot Mexique.

Il devient responsable VO puis directeur de concession en France en 2006, avant de prendre la direction générale de Peugeot Mexique. Il rejoint ensuite le siège social de PSA au Brésil en tant que directeur de l’animation commerciale pour la région.

C'est en 2016 qu'il devient directeur des opérations commerciales VN et VO pour l'Amérique Latine et membre du comité de direction de la région. En 2020, il est détaché au sein d'Autobiz pour y développer l'activité C2B de rachat de véhicules d'occasion à particulier.