Jacques Rivoal

directeur du développement et des partenariats d'Ascom

31/05/2021

Parcours professionnel :

Jacques Rivoal, ancien président du groupe Volkswagen en France, rejoint Ascom en tant que senior Advisor, en charge de la direction du développement et des partenariats. Ascom n'est autre que la holding familiale présidée par Jean-Louis Mosca, qui chapeaute le développement des activités liées à l'automobile.

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure en Sciences Sociales, diplômé de Sciences Po Paris, titulaire d’une maîtrise de Sciences Économiques de l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, Jacques Rivoal a débuté sa carrière dans le groupe Renault-Nissan en exerçant de nombreuses responsabilités variées alternant siège, terrain, France, étranger dans les domaines de la vente, du marketing, du contrôle de gestion, de l’animation de réseau et de la direction de succursale.

Il fut en particulier directeur des ventes France, directeur général de la filiale allemande pendant 9 ans, puis patron du G4 Europe (Allemagne, UK, Italie, Espagne). De 2010 à 2017, il fut président du directoire du groupe Volkswagen en France après avoir dirigé la marque Volkswagen. Groupe qu'il a quitté en 2017 après avoir géré la crise du dieselgate au niveau de la France.

En 2018, il crée FC2A, une société de formation et conseil dans les domaines de la crise, l'interculturel, l’automobile et la compétence relationnelle. Depuis 2019, il est président de la société holding Galilee qui possède 2 plateformes dans le négoce automobile multimarque Elite Auto et Proxauto.

Il est par ailleurs président du Conseil d’administration du Comité d’organisation de la coupe du monde de rugby qui aura lieu en France en 2023, senior advisor du courtier en assurance CBP et administrateur de la société Deltadrone.