Yves Andres

vice-président exécutif

01/10/2021

Parcours professionnel :

Faurecia a annoncé la promotion d'Yves Andres au poste de vice-président exécutif de Faurecia Clean Mobility. A ce titre, il prendra la succession de Mathias Miedreich. Une transition qui sera effective à partir du 4e trimestre 2021 a précisé le groupe français.

Agé de 40 ans, Yves Andres a débuté sa carrière chez ZF en 2005. Il rejoint les rangs de Faurecia deux ans plus tard. En 14 années passées au service de l'équipementier français, il a occupé différents postes dans les domaines de la finance, des opérations industrielles, de la gestion clients et des ventes, en Europe et aux États-Unis. Depuis 2019, Yves Andres était vice-président senior Europe de Faurecia Clean Mobility.

De nationalité suisse, Yves Andres a été diplômé en 2003 de l'école polytechnique de Lausanne en génie mécanique (2003). Il est également titulaire d'un diplôme d'ingénieur d'affaires de la Technische Universtät de Munich (2005).