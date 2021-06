Jérôme Monce

Directeur des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional au Moyen-Orient en Afrique

01/03/2021

Parcours professionnel :

Les pleins pouvoirs de Stellantis en France ayant été confiés à Guillaume Couzy, le groupe issu de la fusion entre PSA et FCA a été amené à trouver un nouveau point de chute à Jérôme Monce (58 ans), qui officiait en tant que directeur général de FCA France depuis août 2016. Il va désormais évoluer au sein de la région Moyen-Orient et Afrique en qualité de directeur des marques Fiat, Abarth et Fiat Professional. Il sera rattaché directement à Olivier François, le PDG de Fiat et Abarth.

Diplômé du CESEM (NEOMA Business School, Reims) et de l’Université du Middlesex, à Londres, Jérôme Monce a commencé sa carrière en 1985 chez Ford France et Ford Europe où il a occupé différentes fonctions commerciales et marketing. En 2000, il rejoint le groupe Fiat en tant que directeur commercial France pour les marques Fiat, Lancia, Alfa Romeo et Fiat Professional, avant de se voir confier en 2002 le développement des marques Fiat, Lancia et Fiat Professional sur les marchés France, Royaume-Uni, Irlande, Pays-Bas, Belgique et Danemark.

En 2005, il est promu président directeur général de Fiat Group Automobiles Hellas (filiale du groupe en Grèce) et vice-président de Fiat Credit Hellas, avant de prendre la direction en 2009 de la division importateur au sein de Fiat Group Automobiles SpA à Turin. Il se voit confier en parallèle la responsabilité de l’intégration commerciale des deux groupes FCA et Chrysler Group, notamment les 14 filiales européennes et leurs réseaux de distribution.

En 2011, il est nommé directeur exécutif des importateurs et des marchés extra Europe incluant 93 importateurs et 5 filiales de la région Europe, Moyen-Orient, Afrique (EMEA) représentant les 10 marques du nouvel ensemble Fiat-Chrysler, puis, en 2015, directeur exécutif des ventes flottes et business pour la région EMEA. Depuis août 2016, il était directeur général de FCA France.