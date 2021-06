Benedetto Vigna

PDG

09/06/2021

Parcours professionnel :

Ferrari a annoncé la nomination de Benedetto Vigna au poste de CEO, à compter du 1er septembre 2021. Il succède ainsi à Louis Camilleri qui a décidé, en décembre 2020, de quitter l'entreprise pour des raisons personnelles. John Elkann conserve son titre de président du directoire.

Benedetto Vigna arrive tout droit du groupe franco-italien StMicroelectronics, le fabricant de composants électroniques parmi les plus importants d'Europe. Il occupait le rôle de président de la filiale Analog, Mems and Sensors, soit la plus large et la plus rentable du groupe international. Il figurait aussi parmi les membres du comité exécutif.

Agé du 52 ans et diplômé avec les honneurs en physique à l'Université de Pise, cet italien d'origine présente un profil qui va dans le sens de la modernisation des constructeurs automobiles. Ferrari laisse transparaître sa volonté d'investir dans l'électrification de sa gamme, dans la connectivité et les nouvelles technologies.