Christophe Périllat

directeur général délégué

01/06/2021

Parcours professionnel :

Valeo prépare progressivement la succession de Jacques Aschenbroich, son PDG depuis 2009. Une évolution de la gouvernance de l’équipementier est sur les rails depuis octobre 2020 et la nomination de Christophe Périllat au poste de directeur général adjoint. Une nouvelle étape vient d’être franchie avec la promotion de ce dernier, comme cela était programmé, au rang de directeur général délégué et d’administrateur de l’entreprise. La prochaine échéance du plan de succession, fixée à janvier 2022, prévoit la dissociation des fonctions de président du conseil d’administration et de directeur général. A cette date, la première sera occupée par Jacques Aschenbroich tandis que la seconde reviendra à Christophe Périllat. Valeo précise que son futur ex-PDG demeurera président du conseil d’administration pour la durée restant à courir de son mandat d’administrateur, soit jusqu’en mai 2023.